„The Terminal List“ mit Chris Pratt: Amazon veröffentlicht neuen Trailer

Wie Amazon bereits im Jahr 2020 verkündet hatte, kommt „The Terminal List“ mit Chris Pratt in der Hauptrolle exklusiv zu Amazon Prime Video. In Kürze startet die Serie bei dem Streamingdienst.

Chris Pratt (Jurassic World) kommt als Navy SEAL exklusiv zu Amazon Prime Video. Die Verschwörungsthriller-Serie The Terminal List (deutscher Untertitel: „Die Abschussliste“), basierend auf dem Bestseller-Roman von Jack Carr, wird ihre Premiere in Kürze exklusiv bei dem Video-Streaming-Service feiern. Nach einem kurzen Teaser ist jetzt auch der erste Trailer da.

Die Serie hat längst einen Eintrag bei Prime Video und feiert am 1. Juli 2022 mit allen acht Episoden exklusiv bei Amazon Prime Video Premiere. The Terminal List, eine Koproduktion von Amazon Studios und Civic Center Media in Zusammenarbeit mit MRC Television.

Trailer: „The Terminal List“

Neben der Hauptrolle des James Reece fungiert Chris Pratt mit seiner Produktionsfirma Indivisible Productions als Executive Producer. Zum zweiten Mal arbeitet er dabei mit Antoine Fuqua (The Equalizer, Training Day) und seiner Produktionsfirma Fuqua Films zusammen, der neben seiner Rolle als Executive Producer auch Regie führt.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

