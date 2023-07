The Walking Dead: Neue Serien exklusiv bei der Telekom

The Walking Dead geht weiter und das direkt mit drei Spin-offs. In Deutschland wird es diese exklusiv bei der Telekom zu sehen geben – und zwar bei MagentaTV.

Den Anfang macht „The Walking Dead: Dead City“ im Oktober, die Serie läuft schon bei AMC in den USA. Ende des Jahres startet dann „The Walking Dead: Daryl Dixon“ und Anfang 2024 bekommen wir „The Walking Dead: Rick und Michonne“ zu sehen.

Laut Telekom werden wir die drei Spin-offs von The Wallking Dead im Originalton und als deutsche Synchronisation sehen können, die Details zu MagentaTV gibt es auf der offiziellen Webseite. Das erste Spin-off kommt übrigens bisher ganz okay an, aber ich bin dennoch raus, ich habe das Original auch nie wirklich beendet.

The Walking Dead: Ist die Luft raus?

Am Ende war es dann doch irgendwie zu viel und zu lang und zu eintönig in der Mitte und der Ableger bei Amazon (Fear The Walking Dead) war zwar jetzt nicht schlecht, aber nicht so gut, dass wir hier mehr als die erste Staffel gesehen haben.

Ich persönlich habe mit The Walking Dead abgeschlossen, es war gut, es war ein Hype und ich mag grundsätzlich Zombieserien (und Filme), aber das war es dann auch. Vor allem, da direkt drei Spin-offs in so kurzer Zeit auf uns zukommen. Das ist mir zu viel und in allen drei Fällen sollte man auch das Original beendet haben.

PS: Dead City könnt ihr euch kostenlos (Folge 1) bei YouTube anschauen.

