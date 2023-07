Marvel und Star Wars: Disney setzt den Rotstift an

Ihr seid mit einigen Entwicklungen bei Marvel und Star Wars enttäuscht? Damit seid ihr nicht alleine, auch bei Disney ist man nicht zufrieden, so Bob Iger. Und dennoch wird man die Ausgaben für diese beliebten Marken in Zukunft kürzen, so der CEO.

Die großen Tech-Unternehmen versuchen derzeit massiv zu sparen und nun trifft es die Inhalte rund um Marvel und Star Wars. Disney will aber nicht zwingend bei der Qualität einsparen, es soll jetzt einfach nur etwas weniger neue Inhalte geben.

Marvel und Star Wars: Neuer Fokus geplant

Das bedeutet, dass vermutlich weniger neue Serien rund um Marvel und Star Wars bei Disney+ erscheinen und sicher auch mal der ein oder andere Film gestrichen wird, der dann nicht ins Kino kommt. Man möchte einen neuen Fokus auf die zwei Marken legen, aber gleichzeitig schauen, dass man die Kosten spürbar reduziert.

Sagen wir es mal so: Ich kann es verstehen und finde es grundsätzlich gut, denn vor allem bei Marvel war das nach dem Avengers-Finale in meinen Augen viel zu viel und oft nicht gut. Allerdings sorge ich mich jetzt immer mehr um Disney+.

Disney lizenziert gewisse Inhalte wieder an andere Partner und jetzt spart man auch noch da ein, was Disney auszeichnet. Ohne exklusive Inhalte von Marvel und Star Wars wäre Disney+ mit Sicherheit nicht so schnell groß geworden. Was passiert, wenn jetzt weniger Inhalte kommen? Man verliert ja schon jetzt die ersten Nutzer.

