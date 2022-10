The Witcher: Ein Remake und ein neuer Schauspieler

The Witcher wird ein Remake bei CD Project Red bekommen, das Original wird im neuen Glanz erstrahlen und dafür nutzt man die Unreal Engine 5. Das Projekt hat man jedoch an ein anderes Entwicklerstudio in Polen (Fool’s Theory) abgegeben.

Das Team von CD Project Red ist allerdings involviert und man hat dieses Projekt schon als „Canis Majoris“ angedeutet. Allerdings befindet man sich noch ganz am Anfang der Entwicklung und es könnte einige Jahre dauern, bis wir das Spiel sehen.

Henry Cavill steigt bei The Witcher aus

Bis dahin wird dann vermutlich schon Staffel 4 von The Witcher bei Netflix zu sehen sein, denn diese wurde am Wochenende bestätigt. Allerdings mit einer schlechten Nachricht für viele: Henry Cavill steigt aus und Liam Hemsworth übernimmt dafür.

Für Henry Cavill ist die für 2023 geplante Staffel von The Witcher also die letzte und dann bekommen wir 2024 oder 2025 einen neuen Geralt of Rivia bei Netflix.

Mal schauen, wie Netflix das mit dem Wechsel macht und ob das klappt. Vielleicht hätte man auch einfach ein Finale für Staffel 3 schreiben sollen, aber The Witcher ist zu erfolgreich und Netflix will das vermutlich noch sehr viele Jahre fortführen.

Vision bekommt eigene Marvel-Serie bei Disney+ WandaVision war eine der ersten Marvel-Serien bei Disney+, wird aber keine zweite Staffel bekommen. Dafür soll es laut Deadline ein zweites Spin-Off geben, denn es ist eine eigene Serie für Vision, gespielt von Paul Bettany, bei Disney+ geplant. Kathryn Hahn,…31. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->