Der Thermomix dürfte bald teurer werden

Mit dem Thermomix hat Vorwerk ein Erfolgsprodukt auf den Markt gebracht, auf das man sehr stolz ist. Man ist bei Vorwerk auch sehr selbstbewusst, wenn es um die Konkurrenz geht, vor allem bei Bosch. Im Gespräch mit der Wirtschaftswoche hat Thomas Stoffmehl die Verkaufszahlen des Cookit als „Witz“ bezeichnet.

Bosch nennt übrigens keine offiziellen Verkaufszahlen, der Chef der Vorwerk Gruppe ist laut eigenen Angaben über Umwege an diese Information gekommen. Der direkte Vertrieb an die Kunden seit etwas, was seiner Meinung nach von den Kunden in dieser Preisliga erwartet wird, sonst kaufen sie bei LIDL oder ALDI.

Preiserhöhung beim Thermomix

Allerdings gibt es da ein weltweites Problem, welches natürlich auch Vorwerk betrifft: Rohstoffknappheiten. Seit Anfang 2022 sind es vor allem Mikrocontroller, die man kaum noch bekommt. Daher sind die Wartezeiten auch schon bei 10 Wochen angelangt. Und Vorwerk plant das, was viele Marken derzeit machen.

Laut Thomas Stoffmehl prüft man eine Preiserhöhung. Und wenn man so offen darüber spricht, dürfte diese bald kommen. Falls diese kommt, dann werden es aber „keine fünf Prozent“ sein. Der Thermomix kostet 1.359 Euro und ich kann mir gut vorstellen, dass man 1.399 Euro anpeilt, um bei unter 1.400 Euro zu bleiben.

