THOMSON enthüllt neue Streaming-Box mit Google TV

Die neue THOMSON Streaming Box 240G bietet zahlreiche Funktionen zur Erweiterung der Unterhaltungsmöglichkeiten von Fernsehgeräten.

Mit reichlich Anschlussmöglichkeiten, darunter Soundbar, Projektor, externe Festplatte und Bluetooth-Geräte, fungiert die Box als Multimedia-Hub. Nutzer haben Zugriff auf eine Auswahl an Apps wie Netflix, Disney+, Prime Video und YouTube in 4K-Qualität. Das Google TV Betriebssystem ermöglicht die zentrale Anzeige verschiedener Inhalte und die Personalisierung des Home Entertainments mit mehreren Nutzerprofilen. Chromecast built-in ist natürlich ebenso an Bord.

Die Integration von Google TV ermöglicht den Zugriff auf eine große Auswahl von über 10.000 Apps, darunter bekannte Dienste. Die Benutzeroberfläche erleichtert die Navigation durch die verschiedenen Inhalte, ohne zwischen den Apps wechseln zu müssen. Die mitgelieferte Bluetooth-Fernbedienung ermöglicht eine Bedienung mit Zifferntasten für den Senderwechsel und Direktwahltasten für Apps.

Im Datenblatt (PDF) könnt ihr eine Spezifikation der Box einsehen.

Die THOMSON Streaming Box 240G ist ab dem 05.03.2024 online und in Elektronikmärkten erhältlich. Der Preis liegt bei etwa 75 Euro. Die Box wird mit einer erweiterten 3-Jahres-Garantie angeboten.

