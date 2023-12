Threads ist da: So bekommst du die App

Ab sofort kann man Threads wie angekündigt in Europa und somit auch bei uns in Deutschland offiziell nutzen. Das neue Netzwerk von Meta, welches mit Instagram verknüpft ist, ging im Juli als Twitter-Alternative an den Start, war aber noch nicht in Europa verfügbar.

In den letzten Wochen arbeitete man an einer Lösung, damit man Threads bei uns in Europa anbieten darf und jetzt geht es offiziell los. Threads ist ab sofort (der Rollout läuft gerade) im Apple App Store für iOS und im Google Play Store für Android (kostenlos) verfügbar. Zudem lässt es sich bereits über die Webversion nutzen. Wer nicht auf die Verfügbarkeit der Apps warten möchte, muss diese über einen kleinen Umweg installieren.

Um Threads zu nutzen, kann man einfach seinen Instagram-Account als Login verwenden und das eigene Profil für Threads anpassen. Posts von Threads können auch n der eigenen Instagram Story oder per Link auf einer anderen Plattform geteilt werden.

Ihr könnt uns (mobiFlip, René und Oliver) übrigens auch gerne schon folgen.

Ich persönlich bin mit X mittlerweile recht unzufrieden, was vor allem am massiven Spam und miserablen Algorithmus liegt, der den Fokus viel zu stark auf Dinge legt, die einfach nur polarisieren sollen (damit Premium-Nutzer mehr Geld verdienen).

Von Mark Zuckerberg erwarte ich nicht die große Lösung und man kann Meta gerne kritisieren, was wir hier auch immer wieder tun, aber vielleicht bringt die Konkurrenz etwas mehr Bewegung in die Sache. Vielleicht versinkt Threads kommendes Jahr auch wieder in der Versenkung, das werden wir hier mit Spannung beobachten.

