Threads von Instagram: „Lass uns das machen“

Es geht los, denn Mark Zuckerberg hat soeben den Startschuss für Threads von Instagram gegeben. Die Idee für eine Threads-App ist alt, doch das Konzept hat sich in den letzten Jahren verändert. Aktuelle Strategie: Eine Twitter-Alternative.

Am 6. Juli geht es offiziell los, wenn auch nur in den USA. Sollte Meta aber auch nur den Hauch einer Chance haben wollen, muss man schnell global starten. Heute gab es aber schonmal den Startschuss von Mark Zuckerberg mit einem ersten Thread.

Let’s do this. Welcome to Threads. 🔥

Neben dem Chef sind auch diverse Personen von Meta und Instagram dabei und man hat einige Influencer und Firmen vorab zu Threads eingeladen. Ich bin wirklich gespannt, denn mit Twitter bin ich durch, eine Alternative darf gerne kommen. Meta ist zwar nicht meine erste Wahl dafür, aber hey, besser als Elon Musk reicht mir aus.

Ob das ähnlich erfolgreich wie die Stories wird? Wir werden sehen, aber ich hoffe mal, dass Instagram das genauso wie die Reels pusht und wirklich will. Konkurrenz ist wichtig. Wäre da nur nicht das durchaus große Problem für Europa derzeit.

Threads will die Daten von Instagram nutzen, doch die EU mag den Austausch dieser Daten nicht. Es gibt also noch keine Strategie für Europa, hier wird Threads nicht am 6. Juli starten. Da muss Meta also zügig eine passende Lösung finden.

