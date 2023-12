Threads startet am 14. Dezember offiziell in Deutschland

Es hat sich bereits angedeutet, dass Threads noch im Dezember in Europa an den Start gehen wird und so ist es auch. Sucht man nach „Ticket“ in Instagram, dann wird einem ein Ticket mit Countdown angezeigt.

Am 14. Dezember um 12 Uhr deutscher Zeit geht es also los und Deutschland ist natürlich mit von der Partie. Threads ist sowas wie Twitter von Instagram (Meta) und global schon seit einigen Monaten online.

Da das ehemalige Twitter für mich mittlerweile spürbar an Qualität verloren hat, werde ich den Fokus auf Threads legen. Mal schauen, ob das Netzwerk eine gute Alternative werden kann, schöne wäre es.

