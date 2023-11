Threads soll im Dezember in Europa starten

Meta, die Muttergesellschaft von Facebook, plant, ihre Microblogging-Plattform „Threads“ noch im Dezember in Europa einzuführen, wie das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf interne Quellen berichtet.

Dies würde die bisher größte Markterweiterung für Threads darstellen und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für diesen Dienst, der mit Elon Musks „X“ (früher bekannt als Twitter) konkurriert. Ursprünglich sollte der Dienst im Juli weltweit eingeführt werden, doch die Einführung in der EU verzögerte sich aufgrund der strengen Online-Regulierungen in Europa. Zu Launch war Threads kurzzeitig über einen Trick auch in Europa nutzbar, bis Meta die Reißleine zog.

Um EU-Vorgaben wie dem Digital Markets Act (DMA) gerecht zu werden, erlaubt Meta den EU-Benutzern wohl unter anderem, Beiträge auf Threads zu konsumieren, ohne ein Profil für eigene Beiträge zu erstellen. Adam Mosseri, Chef von Instagram (gehört ebenfalls zu Meta), kündigte kürzlich zudem an, dass Threads-Benutzer ihr Konto löschen können, ohne ihr Instagram-Konto zu löschen. Die beiden Dienste sind also nicht mehr so eng verbunden.

Im Oktober blickte Threads auf etwa 100 Millionen Nutzer im Monat. Es wird geschätzt, dass die Expansion nach Europa Threads bis 2024 weitere 40 Millionen monatliche Nutzer bringen könnte.

