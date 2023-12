Apple beendet „iMessage für Android“-App

Wir haben diese Woche berichtet, dass der nächste Drittanbieter mit einer eigenen „iMessage für Android“-Lösung an den Start ging. Man tönte groß, dass Apple da nichts machen kann, doch Apple reagierte schnell.

Beeper Mini wurde wenige Stunden nach der großen Marketingaktion direkt von Apple beendet. Kurz nach dem Start wurde bekannt, dass es nicht mehr läuft und Apple hat bestätigt, dass man dafür verantwortlich ist.

Die App hat eine Grauzone genutzt und laut Apple die Sicherheit der Nutzer gefährdet. Ich vermute, dass die ganzen Drittanbieter jetzt ihre schnelle Chance nutzen wollen, da ihre Apps bald überflüssig sind.

Apple wird RCS in die Nachrichten-App implementieren, was zwar kein iMessage ist, was aber in meinen Augen ein iMessage für Android überflüssig macht. Mal schauen, ob es jetzt noch weitere Dienste versuchen.

Statement von Apple

Wir bei Apple entwickeln unsere Produkte und Dienste mit branchenführenden Datenschutz- und Sicherheitstechnologien, die den Nutzern die Kontrolle über ihre Daten geben und persönliche Informationen schützen sollen. Wir haben Schritte unternommen, um unsere Nutzer zu schützen, indem wir Techniken blockiert haben, die gefälschte Anmeldedaten ausnutzen, um Zugang zu iMessage zu erhalten. Diese Techniken stellten ein erhebliches Risiko für die Sicherheit und den Datenschutz der Nutzer dar, einschließlich der Möglichkeit, Metadaten offenzulegen und unerwünschte Nachrichten, Spam und Phishing-Angriffe zu ermöglichen. Wir werden auch in Zukunft Aktualisierungen vornehmen, um unsere Nutzer zu schützen.

Twelve South ButterFly: Schönes, aber sehr teures MagSafe-Gadget Twelve South kennen einige von euch sicher, vor allem die Apple-Nutzer sind oft mit der Marke vertraut, die schönes, aber etwas teureres Zubehör anbieten. So wie das ButterFly, ein kleines […]8. Dezember 2023 JETZT LESEN →

-->