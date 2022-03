TicWatch erhält kostenpflichtige Watchfaces für Wear OS

Mobvoi hat passend zum Frühjahr zwei neue Watchfaces für die TicWatch mit Wear OS gebastelt, allerdings wird es diese nicht kostenlos geben. Wer TicWatch Spring Sports oder TicWatch Dynamic Composition nutzen möchte, muss etwas bezahlen.

Die beiden Watchfaces sind unterschiedlich teuer, für TicWatch Spring Sports zahlt man 1,79 Euro und für TicWatch Dynamic Composition werden 1,29 Euro fällig. Mit einem Klick auf den Betrag werdet ihr übrigens zum Google Play Store geleitet.

Andere Smartwatches mit Wear OS werden bei mir in der Liste als kompatibel (in beiden Fällen) angezeigt, laut Mobvoi sind die Watchfaces aber nur für TicWatch-Modelle gedacht. Ihr müsst das also notfalls auf eigene Gefahr ausprobieren.

