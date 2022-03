TikTok könnte einen Verlauf bekommen

Es kann passieren, dass man ein unterhaltsames Video bei TikTok sieht, welches man später vielleicht mit anderen teilen möchte und es dann nicht mehr findet. Und daher baut TikTok endlich einen Verlauf in der App für Android und iOS ein.

Die „Watch History“ wird derzeit noch getestet, dürfte aber sicher für alle Nutzer kommen. Ich wüsste jedenfalls nicht, was gegen so einen Schritt spricht. Hier sieht man übrigens die letzten 7 Tage, der TikTok-Verlauf hat also auch eine Grenze.

Die finalen Details stehen noch nicht fest, denn TikTok selbst hat sich bisher nicht zu dieser neuen Funktion geäußert. Bisher musste man die kompletten Daten von einem Account herunterladen, wenn man mal ein Video gesucht hat, es gibt sogar SEO-optimierte Beiträge dazu im Netz. Das dürfte in Zukunft endlich vorbei sein.

#TikTok is testing adding a watch history feature in the app pic.twitter.com/zFLn6uYSUr — Hammod Oh (@hammodoh1) March 26, 2022

