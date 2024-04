TikTok Notes ist die neue Alternative für Instagram

Was Meta bei Instagram kann, kann ByteDance bei TikTok auch, denn während Instagram mit den Reels versucht die Plattform aus China anzugreifen, geht man mit Note von TikTok jetzt den anderen Weg und greift Instagram ganz direkt an.

Hier kann man ganz normale Fotos posten und mit einem Text versehen, so wie man die Timeline von Instagram früher kannte. Während TikTok den Fokus also weiter auf Videos legt, so möchte man mit TikTok Notes die Foto-Nutzer abholen.

Bisher allerdings nur in Australien und Kanada, denn TikTok Notes befindet sich im Moment noch in einer Testphase und ist nicht in Deutschland erhältlich. Sobald sich das ändert, reichen wir das nach. Diese App hat sich übrigens schon angedeutet.

Ich bin wirklich gespannt, ob das funktioniert und TikTok damit erfolgreich ist, aber es ist nicht die schlechteste Idee, wenn man das Konzept von Meta kopiert, was ironischerweise das Kopieren von anderen Diensten ist. So bietet man Nutzer alle möglichen Optionen und kann hoffen, dass sie die Plattform nicht verlassen werden.

