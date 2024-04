TikTok Notes: Die neue App für Fotos kommt bald

TikTok arbeitet an einer neuen App, mit der man das macht, was Meta gerne tut, man greift ein anderes Netzwerk an. Während Instagram also TikTok kopiert, so dreht TikTok den Spieß jetzt um und greift Instagram mit einer ganz neuen App an.

Wir wissen seit ein paar Wochen, dass eine spezielle App für Fotos kommt und jetzt gibt es mit TikTok Notes auch einen Namen. Gegenüber TechCrunch hat man auch bestätigt, dass es so eine App gibt, wollte jedoch noch keine Details dazu nennen.

Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert und die Nutzer von TikTok eine neue App annehmen und aktiv nutzen. Die entsprechende URL (https:// photos. tiktok. com) war bereits kurze Zeit online, es geht also sehr bald los und wir kennen das Icon:

Looks like TikTok is launching a new app for photo posts called 'TikTok Notes'. pic.twitter.com/xTbgcGxJno — Alex Friedman 🤠 (@heyalexfriedman) April 8, 2024

