Tim Cook: Ihr wollt Sideloading? Dann kauft euch ein Android-Smartphone

Apple ist weiter auf Tour, um gegen „Sideloading“ zu werben. Sprich: Man will nicht, dass Apps außerhalb des App Stores zur Pflicht werden, denn damit würde Apple sehr viel Umsatz verlieren. Nun hat sich der Chef persönlich erneut dazu geäußert.

Tim Cook geht jetzt sogar so weit, dass er Nutzern, die das wollen, den Schritt zu einem Android-Smartphone empfiehlt. Diese Option gibt es überall und man soll sie doch einfach wahrnehmen, wenn einem das mit dem Sideloading so wichtig ist.

… if you want to sideload, you can buy an Android phone. That choice exists when you go into the carrier shop. If that is important to you, then you should buy an Android phone.

Und dann bringt Tim Cook noch ein Beispiel, welches eigentlich genau gegen seine Ansicht spricht. Diese Pflicht wäre so, als ob man Autohersteller dazu zwingen würde, dass sie keine Airbags oder Sicherheitsgurte in den Autos verbauen dürfen.

From our point of view, it would be like if I were an automobile manufacturer telling [a customer] not to put airbags and seat belts in the car. He would never think about doing this in today’s time. It’s just too risky to do that. And so it would not be an iPhone if it didn’t maximize security and privacy.