Tomorrow streicht das Free-Konto für Bestandskunden

Die Bank zahlt nach eigenen Angaben für jedes kostenlose Konto aktuell 5–7 Euro pro Monat obendrauf. Das könne so nicht weitergehen und daher informiert man aktuell Bestandskunden darüber, dass diese in Kürze das kostenfreie Konto nicht mehr in Anspruch nehmen können. Konkret heißt das, ab dem 15. Oktober 2022 wird es das Free-Konto für „Early Birds“ nicht mehr geben.

Für die Kunden, die unter diesen Umständen bei Tomorrow bleiben wollen, gibt es allerdings ein „exklusives“ Angebot. Ein Jahr lang Rabatt für die Kontomodelle Now (2,70 € für 12 Monate) oder Change (4,90 € für 12 Monate). Die zusätzlichen Features von Change bzw. Now kann man dabei als Wechsler ab sofort und noch bis zum 15. Oktober 2022 kostenlos nutzen.

Also muss ich wohl ne Alternative suchen… 🙃 #Tomorrow wird auch für Bestandskunden kostenpflichtig. /cc @mobiFlip pic.twitter.com/qz9JX2sCUt — Martin 🇪🇺 💉💉💉 (@keineantwort) August 23, 2022

Hinter Tomorrow steckt technisch gesehen die Solarisbank, bei der auch Kunden von Vivid Money beheimatet sind.

