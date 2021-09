TomTom GO Navigation für Android mit Live-Informationen zu freien Stellplätzen

TomTom hat heute bekannt gegeben, dass der Parking Service von TomTom mit Informationen zu freien Stellenplätzen in Parkhäusern und auf Parkplätzen nun in der TomTom GO Navigation App für Android verfügbar ist.

TomTom aktualisiert seine Daten zu Parkplätzen und Parkhäusern in Echtzeit und nutzen dabei Informationen von Parkplatzbetreibern und das Feedback von Nutzern, um Autofahrern für sie relevante Informationen an die Hand geben zu können. Dazu gehören Details über die Verfügbarkeit von Stellplätzen und Öffnungszeiten in über 80 Ländern auf der ganzen Welt.

Die neue Funktion wird automatisch in der App aktiviert und ergänzt die bestehende Funktion ‘Parken’. Die User müssen nicht eigens ein Update der App installieren. Neben einer Navigation auf Smartphones mit Android OS unterstützt die TomTom GO Navigation App außerdem TomTom MyDrive, den Online-Routenplaner von TomTom.

TomTom GO Navigation ist werbefrei und kann einmalig 30 Tage lang kostenlos getestet werden. Im Anschluss können Autofahrer zwischen drei verschiedenen Abos wählen, die sich automatisch verlängern, wenn sie nicht mindestens 24 Stunden vor Ablauf gekündigt werden:

1-Monat-Abo: 1,99 Euro

6-Monate-Abo: 8,99 Euro

12-Monate-Abo: 12,99 Euro

TomTom GO Navigation Preis: Kostenlos+

