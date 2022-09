TomTom GO: Navigations-App bekommt Lkw-Navigation

TomTom hat aktuell mit dem Lkw-Abo für die GO Navigation ein Angebot vorgestellt, das auf die Bedürfnisse von Berufskraftfahrern zugeschnitten ist.

Zusätzlich zu den Premium-Navigationsfunktionen von GO Navigation können Fahrer/ damit Routen planen, die die Abmessungen ihres Fahrzeugs, den Kraftstoffbedarf, die gewünschte Höchstgeschwindigkeit und die Ladung (z. B. Gefahrgut) berücksichtigen.

Außerdem können LKW-Fahrer mehrere Stopps zum Be- und Abladen planen und sich einen Überblick über die nächsten Sonderziele (Points of Interest / POI) auf ihrer Route verschaffen – wie zum Beispiel für ihr Fahrzeug geeignete Tankstellen oder Lkw-Raststätten und Autohöfe. Weiter heißt es:

Diese Lkw-spezifischen Erweiterungen arbeiten nahtlos mit den bestehenden Navigationsfunktionen der App zusammen, einschließlich der intuitiven Fahrspurführung, Echtzeitverkehrsinformationen und der RouteBar – einer praktischen Übersichtsdarstellung der vorausliegenden Route, der geplanten Stopps, relevanter Warnungen und geltender Einschränkungen.

GO Navigation für Lkw ist ab sofort für Android-Nutzer im Google Play Store verfügbar. Zur Markteinführung bietet TomTom einen Rabatt von 50 Prozent in den ersten zwei Wochen nach Marktstart beim Abschluss eines GO Navigation Lkw Abonnements. Innerhalb der App kann zwischen der Nutzung mit Lkw oder Pkw umgeschaltet werden.

TomTom GO Navigation Preis: Kostenlos

Abo-Preise:

12 Monate Laufzeit: 99,99 € mit einem Einführungsangebot von 49,99 € während der ersten beiden Wochen nach Verfügbarkeit des Angebots

1 Monat Laufzeit: 14,99 €

