Toyota: Das Tesla Model Y ist „ein wahres Kunstwerk“

Toyota ist die Nummer 1 auf dem Weltmarkt, allerdings ist man mit weniger als 25.000 Elektroautos im Jahr 2022 meilenweit von der Konkurrenz entfernt. Bisher hat man das akzeptiert, doch zu Beginn des Jahres hat sich das schnell geändert.

Toyota will von der Nummer 1 lernen

Der neue Chef von Toyota war mit einem NEV-Team (Next Generation EV) in den USA unterwegs und hat sich vor allem im Silicon Valley angeschaut, wie so der Stand der Dinge ist. Und wo man früher noch einen Toyota Prius an fast jeder Ecke sah, so dominieren heute das Tesla Model 3 und Tesla Model Y das Straßenbild.

Und der neue Toyota Prius wird das sicher auch nicht mehr ändern, denn Toyota hat erneut einen Plug-In-Hybriden entwickelt und plant keine elektrische Version.

Ein Team von Ingenieuren hat sich auch ein Tesla Model Y geschnappt und es in seine Einzelteile zerlegt und laut Automotive News Europe wurde es als „ein wahres Kunstwerk“ von Mitarbeitern bezeichnet, die allerdings nicht genannt werden.

Toyota hängt hinterher und ich konnte mir auch eines der ersten Elektroautos der neuen Elektro-Plattform anschauen. Sagen wir es mal so: Es ist gut, dass man jetzt aufgewacht ist und einen „BEV First“-Ansatz mit einer neuen Plattform verfolgt.

Elektroautos haben Hybride ersetzt und was in wenigen Jahren in Kalifornien passiert ist, kann langfristig auch weltweit passieren. Ja, Toyota ist die Nummer 1 auf dem Weltmarkt, aber Elektroautos sind die Zukunft und Toyota rennt hinterher.

Toyota und die Ähnlichkeiten mit Nokia

Dieser neue Ansatz bedeutet jetzt auch, dass Elektroautos bei Toyota unabhängig von den Verbrennern entwickelt werden, so die Quelle. Es ist eine völlig neue Art, wie man ein Auto entwickelt und es benötigt „eine neue Plattform, die als leeres Elektrofahrzeug konzipiert ist“. Toyota hat den Wandel der Branche unterschätzt.

Die aktuelle e-TNGA-Plattform für Elektroautos war einst für Verbrenner gedacht und das merkt man. Doch sie ist aktuell die einzige Option für Toyota und muss noch bis 2026 herhalten, denn erst dann kommt eine richtige Elektro-Plattform.

Der Vergleich hinkt zwar etwas, aber ich muss bei der aktuellen Entwicklung auf dem Automarkt immer wieder an Nokia denken. Die dachten auch, dass es doch vollkommen okay ist, wenn man ein Touchdisplay einbaut und Symbian dafür optimiert. Gute Ansätze wie Meego bekamen leider keine Chance auf dem Markt.

Und so kam es, dass man irgendwann das OS von Microsoft nutzte und schließlich aufgekauft wurde (die Handy-Sparte). Als es schon zu spät war, da feierte man sich übrigens auch als Marktführer, denn Nokia war 2007 die unangefochtene Nummer 1.

Das muss Toyota nicht passieren, aber wenn man jetzt nicht richtig Druck macht und vor allem die Denkweise ändert, dann würde ich das auch nicht ausschließen.

