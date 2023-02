Toyota und Elektroautos: Wir „müssen uns drastisch ändern“

Toyota hat einen neuen Chef und nach 13 Jahren weht ein neuer Wind in der Führungsebene. Koji Sato wird die Strategie überarbeiten und verfolgt nun einen „BEV first“-Ansatz. Elektroautos sollen jetzt bei Toyota an erster Stelle stehen.

Lexus: Wichtige Marke im Elektro-Wandel

Die Marke muss sich „drastisch ändern“ und benötigt eine neue Denkweise, um „attraktive Elektroautos an Kunden liefern zu können“. Lexus wird dabei die Führung als Premiummarke übernehmen, es geht gegen 2026 mit einem neuen Modell los.

Ein wichtiges Element für die Zukunft ist auch die neue Software namens „Arene“, die in den kommenden Jahren starten soll. Und passend dazu stellt sich die Toyota Motor Corporation auch personell ganz neu auf, es gibt fast überall Änderungen.

Toyota hat sich zwar vor drei Jahren die Krone gesichert und ist weiterhin die Nummer 1 auf dem Weltmarkt, mit Blick auf den Marktanteil, hinkt bei Elektroautos aber recht weit hinterher. Und das ist eben die Technologie der nächsten Jahre.

Ich teste gerade den Subaru Solterra, eines der ersten Modelle der neuen Elektro-Plattform von Toyota, die man auch selbst nutzt. Und ich sage es mal so: Gut so, da ist noch viel Luft nach oben. Vom Marktführer habe ich definitiv mehr erwartet.

Mal schauen, wie diese neue Strategie in der Realität aussieht, denn Ende 2021 hat Toyota einen ganzen Schwung an Elektroautos in Form von Konzepten gezeigt. Ich vermute aber, dass man das überarbeiten wird und wir 2023 mehr sehen werden.

Tesla Autopilot: Super Bowl-Werbeclip übt heftige Kritik Normalerweise produzieren die Marken teure Werbeclips oder eigene Filmtrailer für den Super Bowl, denn es ist der teuerste Werbeplatz der Welt (in diesem Jahr sind es bis zu 7 Millionen für 30 Sekunden). Diese kurze Zeitspanne nutzte „The Dawn Project“…13. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->