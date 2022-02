Plant Toyota tatsächlich ein Schaltgetriebe für Elektroautos?

In den letzten Jahren ging sogar in Europa und in Deutschland der Trend zu einem Automatikgetriebe bei Verbrennern, was in anderen Ländern wie den USA quasi zum Standard gehört. Doch es gibt noch Neuwagen, die ein Schaltgetriebe haben.

Ein Schaltgetriebe für Elektroautos?

Der Markt wird immer kleiner, aber eine kleine Zielgruppe für Schaltgetriebe bleibt und diese möchte Toyota vielleicht mit der Elektromobilität bedienen. Es ist ein Patent für ein „elektrisches Schaltgetriebe“ beim Patentamt aufgetaucht (PDF).

Die meisten Elektroautos habe nur einen Gang und nur wenige Ausnahmen wie der Porsche Taycan setzten auf zwei Gänge. Und selbst hier läuft der Wechsel (auch wenn man ihn tatsächlich leicht spürt) komplett reibungslos im Hintergrund ab.

Toyota möchte diesen Schaltvorgang also nur simulieren, das wäre kein echtes Schaltgetriebe. Man könnte den Schub einfach künstlich unterbrechen und so einen Schaltvorgang vorgaukeln. Als Fahrer:in kann man natürlich keinen Einfluss auf das Fahrverhalten nehmen, der Effekt würde also nur im Kopf stattfinden.

Alte Denkmuster der alten Marken

Warum? Ich weiß es nicht, aber die alten Hersteller der Branche machen sich gerne Gedanken, wie man alte Muster in das neue Zeitalter mitnehmen kann. Daher wird vor allem hier (wie bei Porsche oder BMW) auch Geld in den Sound gesteckt. Ein Elektroauto ist eigentlich komplett leise, aber es gibt mittlerweile Sport-Sounds.

Da gehe ich ja noch mit und im Sport-Modus finde ich das gar nicht so schlecht, da man ein gutes Gefühl für die Beschleunigung bekommt. Doch warum sollte diese durch einen künstlichen Schaltvorgang unterbrochen werden, wenn das am Ende gar nichts bringt? Mal schauen, ob Toyota dieses Patent nur ein Patent bleibt.

