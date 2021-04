TVNOW: Das sind die Streaming-Highlights im Mai 2021

TVNOW, das Streamingportal der Mediengruppe RTL Deutschland, hat heute seine Streaming-Highlights für den Mai 2021 verkündet.

Im Mai kümmert man sich bei TVNOW vor allem um die „True-Crime-Offensive“. Es gibt nicht nur eine neue Folge des erfolgreichen TVNOW Originals “Obduktion – Echte Fälle mit Tsokos und Liefers”, mit vier Folgen von “Der Rhein-Ruhr-Ripper Frank Gust – Das Leben eines Serienmörders” hält der Streamingdienst auch eine neue, eigenproduzierte Doku-Reihe bereit.

In weiteren exklusiven Dokus wie “Jagd auf den Heiratsschwindler” oder “Killing Escobar” stehen noch mehr echte Verbrechen im Mittelpunkt. Auch das TVNOW-Original “Eric gegen Stehfest: In Therapie”, in dem Schauspieler und Bestseller-Autor Eric Stehfest bei seiner Psychotherapie begleitet wird, gibt es im kommenden Monat zu sehen. Ende Mai feiert „Princess Charming“ als erste lesbische Dating-Show Premiere bei TVNOW.

TVNOW Streaming-Highlights im Überblick

TVNOW Original: Love Reality im Mai 2021

“Princess Charming” – Staffel 1 ab 25. Mai 2021

TVNOW: Internationale Reality Formate im Mai 2021

“America’s Next Top Model” – Staffel 24 ab 1. Mai

“RuPaul’s Drag Race UK” – Staffel 2 ab 1. Mai

TVNOW: True Crime im Mai 2021

“Jagd auf den Heiratsschwindler” – 4 Folgen ab 1. Mai exklusiv

“Die dunkle Seite von Tinder” – ab 1. Mai exklusiv

“Killing Escobar” – ab 5 Mai exklusiv

Original: “Der Rhein Ruhr Ripper Frank Gust – Das Leben eines Serienmörders” – 4 Folgen ab 13. Mai

“Seeds of Deceit – Kinder einer Lüge”- 3 Folgen ab 15. Mai exklusiv

Original: “Die Obduktion – Echte Fälle mit Tsokos und Liefers” – neue Folge ab 20. Mai

TVNOW: Dokumentationen im Mai 2021

Original: “Eric gegen Stehfest – In Therapie” – ab 3. Mai exklusiv

“Die Reagans – Ein Power-Paar im Weißen Haus” – 4 Folgen ab 15. Mai exklusiv

TVNOW: Internationale Serien im Mai 2021

“Nur für Erwachsene” – Staffel 1 ab 1. Mai exklusiv

“The Sister” – Staffel 1 ab 1. Mai exklusiv

“Prison Break” – Staffel 1-5 ab 1. Mai

“For the People” – Staffel 1-2 ab 3. Mai

TVNOW: Spielfilme im Mai 2021

Ab 1. Mai:

Tanzfilme:

“Save the Last Dance”

“Save the Last Dance 2”

“Footloose (2011) “

TVNOW Kids: “Dance Academy – The Movie”

Romanzen:

“Ghost – Nachricht von Sam”

“Like Crazy”

“Solange Du da bist”

“My Favorite Wedding”

Comedy:

“Zu scharf, um wahr zu sein”

“Dance Flick – Der allerletzte Tanzfilm”

TVNOW Kids: Neu im Mai 2021

“Backstage” – Staffel 1 ab 1. Mai

“Erben der Nacht” – Staffel 1&2 ab 1. Mai

“Haus Anubis” – 115 Folgen ab 1. Mai

“Zacki und die Zoobande” – Staffel 2 ab 1. Mai

