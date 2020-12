TVNOW Streaming-Guthabenkarte landet im Handel

TVNOW ist kürzlich erst Teil von MagentaTV geworden und nun gibt es wieder Neuigkeiten zum Dienst. Die Euronet-Tochter epay realisiert für den Streaminganbieter eine neue Gutscheinkarten-Lösung.

Die neue TVNOW-Guthabenkarte ist als Prepaid-Zahlungsmittel seit dieser Woche im stationären und Online-Handel erhältlich und kann zur Zahlung des Streaming-Abos genutzt werden.

Die Leistung von epay umfasst dabei die technische Umsetzung sowie den Drittvertrieb der TVNOW-Guthabenkarten über das eigene Retail-Netzwerk, das im deutschsprachigen Raum mehr als 220.000 Einzelhändler-Locations umfasst.

Die TVNOW-Guthabenkarten sind bundesweit beispielsweise an Supermarktkassen, Tankstellen und im Einzelhandel sowie in Online-Shops in verschiedenen Wertstufen (Start ab 15 Euro) zu finden. Verbraucher können die Guthabenkarte für die Nutzung ihres TVNOW PREMIUM bzw. PREMIUM+ Abonnements einsetzen.

Für das TVNOW-Premium-Abo fallen aktuell 4,99 Euro monatlich an. TVNOW-Premium+-Kunden können die Inhalte darüber hinaus für 7,99 Euro pro Monat werbefrei und auf zwei Streams parallel sowie zahlreiche Lizenzserien in der Originalversion anschauen.

