Unbegrenzte Gratis-Lieferungen: Prime-Mitglieder profitieren ab sofort bei Lieferando

Amazon Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich können sich ab sofort ihre Lieferando-Bestellungen ab 15 Euro kostenlos liefern lassen.

Die neue Partnerschaft zwischen Amazon und Lieferando bietet Prime-Mitgliedern die Möglichkeit, bei „zehntausenden“ Restaurants ohne zusätzliche Lieferkosten zu bestellen. Damit erweitert sich das Sparpotenzial der Prime-Mitgliedschaft.

Die Kooperation zwischen Amazon und Lieferando bringt beiden Seiten einen Mehrwert. Prime-Mitglieder profitieren von unbegrenztem, kostenlosem Versand, während Lieferando-Partner von einem erweiterten Kundenstamm und einer stärkeren Kundenbindung profitieren.

Um das neue Angebot nutzen zu können, müssen Prime-Mitglieder ihr Prime-Konto einmalig mit dem Lieferando-Konto verknüpfen. Dadurch erhalten sie Zugang zu „Lieferando Plus“, einem Treueprogramm mit weiteren Angeboten und Rabatten.

Mit diesem Angebot („Angebot“) erhalten Amazon Prime-Mitglieder ihre Lieferung gratis, wenn sie in teilnehmenden Restaurants über Takeaway.com (in Deutschland unter dem Namen „Lieferando.de“ und in Österreich unter dem Namen „Lieferando.at“) bestellen und einen Mindestbestellwert von 15 EUR erreichen. Es können zusätzliche Gebühren anfallen, die von den Liefergebühren abweichen. Nicht anwendbar bei Barzahlung. Kann nicht in Verbindung mit anderen Lieferando-Gutscheinen genutzt werden. Für die Nutzung des Angebots ist ein Lieferando-Konto erforderlich. Prime-Kunden können die gratis Lieferung in Anspruch nehmen, indem Sie den Anweisungen auf der Amazon-Website folgen. Dann können Sie sich bei Ihrem Lieferando-Konto anmelden, um das Lieferangebot gratis zu nutzen. Das Angebot ist auf eine Lieferung pro Kunde und Haushalt beschränkt. Gültig nur für Kunden aus Deutschland und Österreich.