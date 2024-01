Universal schlägt Disney an der Kinokasse

Seit 2015 ist Disney ungeschlagen an der Kinokasse, doch 2023 muss man sich mit dem zweiten Platz begnügen, denn Universal Pictures konnte den Sieg sichern. Mit 4,907 Milliarden Dollar lag man an der Kinokasse vor Disney mit 4,827 Milliarden Dollar.

Oppenheimer war wie erwartet ein großer Erfolg, The Super Mario Bros. Movie war ein deutlich größerer Erfolg, als erwartet, und Disney-Schwergewichte wie Indiana Jones and the Dial of Destiny und Guardians of the Galaxy Vol. 3 kamen eher okay an.

Barbie ist erfolgreichster Film 2023

Der Unterschied beim Umsatz ist aber nicht groß und man sollte auch bedenken, dass Universal Pictures letztes Jahr mehr Filme ins Kino brachte. Der Sieg geht aber an keines der beiden Studios, denn Barbie war der erfolgreichste Film 2023.

Warner Bros. sichert sich mit 3,84 Milliarden Dollar übrigens den dritten Platz bei Filmstudios und Sony und Paramount haben ihre Zahlen noch nicht genannt, man dürfte aber bei etwa 2 Milliarden Dollar jeweils landen und die Top 5 komplett machen.

