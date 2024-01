The Boys: Datum für Staffel 4 bei Amazon Prime Video aufgetaucht

Amazon bestätigte bereits im Sommer 2022 die vierte Staffel von The Boys, doch letztes Jahr lag der Fokus auf dem Spin-off „Gen V“. Ein weiteres Spin-off soll auch geplant werden, doch auch das Original geht in diesem Jahr in eine neue Runde.

Laut „Vought HQ“, einem X-Account für Leaks rund um The Boys, werden wir Staffel 4 der Serie am 13. Juni sehen. Dieses Datum machte bereits an Silvester die Runde, da es in einem gesponserten Post für 2024 von Amazon Prime Video zu sehen war.

In Brasilien schaltete Amazon kurzzeitig eine Werbung, in der am Ende ein Slide mit dem Datum für The Boys zu sehen war. Offiziell bestätigt wurde der 13. Juni bisher noch nicht, aber es sieht so aus, als ob The Boys im Juni bei Prime Video startet.

