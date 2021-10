Valve zerlegt das Steam Deck und rät von einem Teardown ab

Teardowns sind in der Technikwelt sehr beliebt und bei YouTube ein großes Thema. Das nutzt Valve nun kurz vor den Auslieferungen des Steam Decks und hat heute ein offizielles Video veröffentlicht, in dem man den Handheld in Einzelteile zerlegt.

Valve macht das Video aber nicht nur aus Marketinggründen, es gab laut eigenen Angaben viele Fragen zum Innenleben. Nutzer wollten wissen, wie das Steam Deck aufgebaut ist und ob man zum Beispiel auch mal Komponenten austauschen kann.

Wie man auf dem Thumbnail sieht, rät Valve allerdings davon ab, dass das normale Nutzer machen. Die üblichen Quellen wie iFixit werden sich davon aber eher nicht abhalten lassen. Die Auslieferungen sollen noch Ende 2021 starten, wer jetzt bei Valve bestellt, der wird aber voraussichtlich erst im zweiten Quartal 2022 versorgt.

