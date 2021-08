Venom 2: Neuer Trailer für „Let there be Carnage“ ist da

Mit „Let There Be Carnage“ wird uns im Herbst ein neuer Venom-Film erwarten und um die Fans ein bisschen darauf einzustimmen, hat Sony heute einen neuen Trailer für Venom 2 veröffentlicht, der sogar über 2:30 Minuten lang ist.

Wie so oft gilt: Der erste Trailer hielt sich mit Details noch zurück, hier sieht man dann doch einiges aus dem Film. Wer das nicht will, der sollte also einen Bogen um den Trailer machen. Mich stört sowas bei solchen Filmen aber nicht so sehr.

Ich bin aber mal gespannt, wie die Lage mit den Kinos im Herbst aussieht, denn im Moment ist ein Release am 21. Oktober angepeilt. Hoffen wir mal, dass es nicht wie letztes Jahr läuft, denn zu diesem Zeitpunkt waren die Kinos wieder zu.

