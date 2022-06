Das Verbrenner-Aus ab 2035 steht, aber es gibt eine Hintertür

Über 16 Stunden haben die EU-Umweltminister verhandelt, in den letzten Stunden würde nämlich das bevorstehende Verbrenner-Aus ab 2035 diskutiert. Schon im Vorfeld gab es Streitigkeiten, die FDP wollte nicht zustimmen, die Grünen allerdings schon. Einen internen Kompromiss gab es erst während den Verhandlungen.

Verbrenner-Aus ab 2035 kommt, aber…

Das Ergebnis? Neuwagen und leichte Nutzfahrzeuge müssen ab 2035 komplett emissionsfrei sein. Der EU ist dabei übrigens komplett egal, welche Technologie die Automobilhersteller nutzen, sie bezeichnet sich als „technologisch neutral“. Wichtig ist nur, dass es „Autos mit null Emissionen“ gibt. Allerdings gibt es eine Hintertür.

Bei der FDP nimmt man das mit dem Klimawandel wohl nicht ganz so ernst (anders kann ich mir das nicht erklären), denn die EU-Kommission hat der Bundesregierung zugesagt, dass man einen Vorschlag einbringen wird, wie man ab 2035 auch noch Neuwagen zulassen können wird, die mit „klimafreundlichen Kraftstoffen“ fahren.

Klimafreundlich ist nicht klimaneutral, die FDP hat also ihre Hintertür bekommen. Sie hatte schon vorher „Bedenken bei einem De-Facto-Verbrenner-Aus“ und hofft auf E-Fuels. Allerdings sei an dieser Stelle erwähnt, dass die im privaten Bereich kaum bezahlbar sein dürften, da sie vermutlich in der Industrie benötigt werden.

Automobilbranche ist schon weiter

Am Ende dürfte es ein symbolischer „Sieg“ für die FDP sein, die natürlich auch ihre Wähler beruhigen muss. Schaut man sich den Automobilmarkt und die Investitionen im Moment aber an, dann wird es kaum noch Verbrenner ab 2035 geben. Und wer geht schon das Risiko ein und entwickelt neue Verbrenner, wenn sie keiner kauft?

Dem Klimawandel ist diese Diskussion übrigens egal, wenn man sich näher damit beschäftigt, dann sehen Experten sogar 2035 als zu spät an. In der Politik muss es natürlich immer einen Kompromiss geben, doch die Position der veralteten Parteien könnte dazu führen, dass das für kommende Generationen richtig teuer wird.

