Verbrenner-Verbot: Total verkauft alle Tankstellen in Deutschland

Mit Blick auf das kommende Verbrenner-Verbot, auch wenn es vielleicht noch eine kleine Hintertür geben wird, stellt sich für viele Tankstellenbetreiber die Frage, ob man diese noch benötigt? Nein, es sei denn, man passt sich an die Zukunft an.

Total verkauft alle deutschen Tankstellen

Doch Total geht den radikalen Weg und gibt in Belgien und Luxemburg einen Teil ab (man behält 40 Prozent) und in den Niederlanden und Deutschland trennt man sich komplett von den Tankstellen. In Deutschland sind das stolze 1.198 Standorte.

Diese vier Tankstellennetze werden „für mindestens fünf Jahre“ mit Kraftstoffen versorgt, aber das „Ziel, der erste kohlendioxidneutrale Kontinent zu werden“ (der EU) passt nicht mehr zur Strategie von TotalEnergies, daher dieser krasse Schritt.

Der Abbau der Tankstellen läuft wohl an

Das wird eine spannende Übergangsphase, denn da werden noch viele folgen und dann wird sicher früher oder später ein Standort nach dem anderen verkauft oder umgebaut. Dabei wäre das in meinen Augen eigentlich gar nicht wirklich nötig.

Momentan entstehen immer mehr Ladeparks mit Imbiss und Co. und Anbieter wie Aral passen sich auch an die moderne Zukunft an. Doch der heutige Verbrenner hat jedenfalls keine Zukunft, das zeigen die aktuellen Entwicklungen auf dem Markt.

Audi kündigt über 10 neue Elektroautos bis 2025 an Es werden sehr aktive Monate für Audi, denn bis 2025 möchte man 20 neue Autos präsentieren und über die Hälfte davon wird vollelektrisch sein. Es kommt also auch die letzte […]16. März 2023 JETZT LESEN →

-->