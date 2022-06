Verimi: Digitaler Führerschein landet auf dem Smartphone

Die Verimi-App wurde bereits im Februar zum „ID-Wallet“ für den digitalen Personalausweis auf dem Smartphone. Dann sollte im April der Führerschein folgen. Das wurde leider nichts. Nun ist es aber so weit.

Ab sofort können Verimi-Nutzer ihre Führerscheindaten verifiziert in der Verimi-App hinterlegen. In Kürze soll auch das Foto des originalen Führerscheindokumentes abrufbar sein.

Was erstmal ganz nett klingt, ist in der Praxis aber bedauerlicherweise nicht ganz so nützlich. Denn der digitale Führerschein muss von Diensten, die an Verimi angeschlossen sind, auch abgefragt werden, damit er überhaupt nutzbar ist. Das könnte bei Carsharing-Diensten oder auch Leihwagenfirmen möglich sein. Bei einer üblichen Verkehrskontrolle nützt euch das also logischerweise nichts.

Nutzer erreichen ihr Verimi-Wallet per Web oder per App. Ihre Ausweisdaten verifizieren User mittels aller gängigen Methoden direkt bei Verimi ohne weitere Apps. Oder sie identifizieren sich mit Verimi während ihrer Transaktionen bei den angebundenen Partnern.

Das ID-Wallet und seine Verwendung sind für die Nutzer kostenfrei.

