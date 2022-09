Viele Angebote: Nintendo startet großen Sale im Switch-eShop

Es gibt mal wieder einen Sale im eShop der Nintendo Switch, dieses Mal sind bis zu 75 Prozent möglich. Doch wie wir alle wissen, gilt das meistens nie für die Spiele, die wirklich interessant sind, diese Zahl soll in erster Linie die Nutzer anlocken.

Es gibt aber ein paar gute Rabatte und wer die digitale Version eines Spiels will, der muss im eShop einkaufen. Dieses Mal sind laut Nintendo „von der Kritik gefeierte Titel“ im Angebot, unter anderem Diablo 2, Hades, Among Us, Sonic und Inside.

Bei dieser Aktion gibt es kaum große AAA-Blockbuster und vor allem keine von Nintendo selbst, aber es sind Empfehlungen dabei. Wie Hades, eines der für mich besten Spiele. Inside für 2 Euro ist aber auch eine ganz klare Empfehlung von mir.

Schaut also einfach mal im Nintendo Switch eShop bei den Angeboten vorbei, das könnt ihr übrigens auch direkt über die Konsole tun. Und falls euch ein Spiel wie Diablo interessiert, was es auch physisch gibt, denkt noch an einen Preisvergleich.

Video: Next-Gen-Konsolen nach zwei Jahren

