Vivid Money startet neues Dienstleistungsangebot

Vivid Money, eine Finanzplattform fürs Banking, Sparen sowie Investieren, ist seit Juni 2020 in Deutschland am Start und zuletzt mit Apple Pay sowie die Shared Pockets gestartet. Nun informiert man die Nutzer über ein neues Dienstleistungsangebot.

Mit den Vivid Services möchte Vivid Money seinen Usern künftig auch über Banking, Sparen und Investieren hinaus ein Angebot machen. Mit den neuen Vivid Services buchen die User künftig Dienstleistungen und Angebote direkt in der Vivid-Money-App. Zum Start kooperiert Vivid Money mit Booking.com sowie Rentalcars.com, wodurch Nutzer direkt in der App Hotels und Mietwagen buchen können.

Sie erhalten auf ihre Buchung bei beiden Anbietern bis zu zehn Prozent Cashback in Form von an Aktien gekoppelte Stock Rewards. Vivid Services soll in den kommenden Monaten stetig um weitere Dienstleistungen und Angebote ergänzt.

So funktioniert Vivid Services

Um Vivid Services zu nutzen, gehen NutzerInnen einfach in Ihre Vivid-Money-App auf “Rewards.” Dort wählen NutzerInnen einen beliebigen Service aus und sehen alle Konditionen wie beispielsweise die Höhe des Cashbacks. Sobald sie ihren gewünschten Service bestimmt haben und zum Beispiel Urlaubsort, den Reisezeitraum oder die Abholstation für ihren Mietwagen eingegeben haben, führt Vivid Money sie zur Website des Partners oder zeigt die Ergebnisse direkt in der App an. Danach wird das Cashback automatisch in das Stock Reward Pocket eingezahlt. Dabei gibt es keine monatlichen Begrenzungen in der Höhe des Cashbacks.

Weiterhin gibt es 20 Euro Bonus für neu geworbene Kunden bei Vivid Money.

