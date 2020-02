Vivo Apex 2020: Konzept-Smartphone kommt diese Woche

Vivo ist dafür bekannt, dass man gerne mal Konzept-Smartphones vorstellt. Und für den Mobile World Congress 2020 hatte man auch wieder eines geplant. Doch der MWC wurde abgesagt. Vivo wird das Modell aber trotzdem bald zeigen.

Das Vivo Apex 2020 soll am 28. Februar gezeigt werden und der Fokus wird auf dem Display liegen. Der Teaser zeigt eine 120, was für 120 Hz stehen dürfte, und es ist so gut wie kein Rand oben und unten zu sehen. An den Seiten ist der Rand etwas gebogen, man spricht von einem „fullview edge“-Display.

Die Modelle von Vivo sind aber auch dafür bekannt, dass sie mehr Konzept als Realität sind. Ich rechne hier also nicht unbedingt mit einem marktreifen Produkt, sondern eher einem Smartphone, welches wir so nie sehen werden.

