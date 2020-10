Vivo X50 Pro startet diese Woche in Deutschland

Wir haben euch vor ein paar Tagen mitgeteilt, dass Vivo nun offiziell in Deutschland vertreten ist und jetzt steht das erste Produkt an. Ein neuer Teaser auf Instagram zeigt das Kameramodul vom aktuellen Vivo X50 Pro, das macht also den Anfang.

Kommt auch das Vivo X50 Pro+?

Ich habe mir schon gedacht, dass Vivo mit der X50-Reihe bei uns starten wird, denn mit der greift man seit ein paar Wochen global an. Allerdings stand da das Vivo X50 Pro+ im Fokus, das Plus-Modell ist bisher jedoch noch nicht bestätigt.

-->

Das Vivo X50 Pro+ ist ein Flaggschiff, das alles besitzt, was man so kennt: 120 Hz OLED-Panel, Snapdragon 865 und vieles mehr. Das normale Vivo X50 Pro ist allerdings „nur“ die Mittelklasse-Version (Snapdragon 765, 90 Hz) davon.

Preise wurden bisher noch keine kommuniziert, aber da wird sicher im Laufe der Woche eine Pressemitteilung mit allen Details zum Deutschlandstart von Vivo folgen. Wir werden euch dann natürlich die entsprechenden Details liefern.

Samsung Galaxy S30 Ultra aufgetaucht Vor ein paar Stunden haben wir euch die Renderbilder vom möglichen Samsung Galaxy S30 geliefert und ich hätte gedacht, dass OnLeaks mindestens einen Tag mit weiteren Leaks wartet. Doch er hat schon jetzt nachgelegt und schon heute die weltweit ersten…18. Oktober 2020 JETZT LESEN →

-->