Vivo X60 Pro startet bald in Deutschland

Vivo ist seit Ende 2020 offiziell in Deutschland vertreten und zum Start gab es ein Modell der X50-Reihe für uns. Die war zu diesem Zeitpunkt zwar schon seit einigen Monaten in anderen Ländern auf dem Markt, doch die X60-Reihe noch nicht fertig.

Vivo X60 Pro offiziell bestätigt

Kurz nach dem Start in Deutschland wurde die X60-Reihe dann aber direkt in China vorgestellt, und zwar mit einem Vivo X60 und Vivo X60 Pro. Im Januar folgte mit dem Vivo X60 Pro+ außerdem das „richtige“ Android-Flaggschiff der Reihe.

Vivo wollte wohl ein paar Monate warten, da das X51 eben erst Ende 2020 kam, doch nun wird das Vivo X60 Pro bald zu uns zu kommen. Über die sozialen Kanäle hat man es nun für Europa angeteasert und bei Instagram hat der Account von Vivo Deutschland sogar ganz klar das „Vivo X60 Pro 5G“ für uns erwähnt.

Das kommt nicht überraschend, da man eben in Deutschland vertreten ist und wir das Modell vor ein paar Wochen bei der EEC entdeckt haben. Die BBK-Gruppe (Vivo, Oppo, OnePlus und Realme) hat den Fokus nun also voll auf Europa gelegt.

Und das Vivo X60 Pro+?

Das Vivo X60 pro besitzt zwar ein paar Flaggschiff-Features, wie ein OLED-Display mit 120 Hz und eine gute Hauptkamera mit Zeiss-Technik, aber unter der Haube ist eben „nur“ der Samsung Exynos 1080 verbaut. Den Snapdragon 888 gibt es nur im Vivo X60 Pro+ und das deutet sich derzeit (noch) nicht für Deutschland an.

Das Vivo X51 war übrigens auch kein richtiges Flaggschiff, dafür wollte Vivo „nur“ 799 Euro haben. Den Highend-Markt für 1000+ Euro scheint BBK also derzeit noch Oppo und OnePlus zu überlassen, mit Vivo greift man eine andere Zielgruppe an.

Mal schauen, was Vivo demnächst ankündigen wird, denn es klingt so, als ob wir die Details definitiv noch im Mai bekommen werden. In Indien gab es übrigens auch das Vivo X60 Pro+ beim Launch dazu, ausgeschlossen ist es also noch nicht.

