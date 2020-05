Vodafone: #BleibGesund auf jedem Handy

Alexa und Vodafone: Freihändig telefonieren mit OneNumber

Nutzer können ihre Vodafone-Mobilfunknummer ab sofort auf kompatible Echo Geräte übertragen, um freihändig ausgehende Anrufe zu tätigen, ohne das Mobiltelefon in Reichweite haben zu müssen. Als erster Anbieter in Deutschland ermöglicht Vodafone Anrufe per Sprachbefehl über Alexa. Vodafone OneNumber Calling…21. April 2020 JETZT LESEN →