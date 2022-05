Vodafone bringt neues eSIM-Push-Verfahren nach Deutschland

Damit die eSIM schneller aufs Smartphone gelangt, hat Vodafone Deutschland mit dem eSIM-Push eine in Deutschland „einzigartige“ Aktivierungsmethode eingeführt.

Beim Kauf eines eSIM-fähigen Smartphones mit Laufzeit-Tarif im Online-Shop ist die eSIM jetzt vorausgewählt und mit dem Gerät fest gekoppelt. Das soll die Inbetriebnahme erleichtern, denn das SIM-Profil kann nun „auf Knopfdruck“ aufs Smartphone heruntergeladen und aktiviert werden, ohne einen QR-Code einscannen und die ePIN eingeben zu müssen.

Damit ist Vodafone nach eigenen Angaben der erste deutsche Anbieter, der den eSIM-Aktivierungsprozess im Online-Umfeld dermaßen vereinfacht. Ist diese nicht gewünscht, kann der Kunde weiterhin auf eine Plastik-SIM wechseln.

Bei Kauf eines eSIM-fähigen Smartphones mit Laufzeit-Tarif im Online-Shop von Vodafone wird das eSIM-Profil jetzt fest mit dem Gerät bzw. mit der weltweit eindeutigen eSIM-Chip Seriennummer (kurz EID) gekoppelt. Der Kunde kann die eSIM bei der ersten Einrichtung ganz bequem oder jederzeit über die Geräte-Einstellungen herunterladen. So ist er in kürzester Zeit mit dem Vodafone-Netz verbunden, ohne den in der MeinVodafone App/Web hinterlegten QR-Code scannen und die ePIN eingeben zu müssen.