Vodafone CableMax kommt zurück: 1000 Mbit/s für dauerhaft 39,99 Euro

Vodafone wird in wenigen Tagen im Kabel-Festnetz den Tarif CableMax anbieten. Für knapp 40 Euro pro Monat erhalten Kunden damit einen Internetzugang mit bis zu 1000 Mbit/s. Das geht aus uns vorliegenden Händlerinformationen hervor.

Nachdem Vodafone und Unitymedia im September 2019 gemeinsame Festnetz- und Mobilfunk-Produkte gestartet hatten und kurz darauf eine Preisanpassung bei den Gigabit-Tarifen folgte, legte man im Februar dieses Jahres einen Kabel-Aktionstarif auf, der es preislich in sich hatte und nur für kurze Zeit zu haben war.

Nun wird man ab dem 8. September 2020 wieder mit den Tarifen Vodafone Cable Max 1000 sowie Vodafone Cable Max 500 starten. Wir können euch bereits jetzt exklusiv darüber informieren.

Vodafone macht seinen Neu- und Bestandskunden vom 8. September bis zum 2. November 2020 dieses Tarifangebot. Es beinhaltet einen Internetzugang mit bis zu 1000 Mbit/s (1 Gbit/s; 50 Mbit/s Upload) für dauerhaft 39,99 Euro. Sind die 1000 Mbit/s am Wohnort des Kunden nicht verfügbar, kann dieser optional auf 500 Mbit/s (25 Mbit/s Upload) zum gleichen Preis ausweichen.

Der dauerhafte Grundpreis von knapp 40 Euro wäre wieder deutlich günstiger als der derzeit verfügbare Vodafone-Gigabit-Tarif. Welche Bandbreite an eurem Wohnort verfügbar ist, kann bei Vodafone überprüft werden. Logischerweise hat der Aktionstarif nur an den Orten Gültigkeit, an denen Vodafone auch Kabel-Internet in entsprechender Geschwindigkeit anbieten kann.

Zu den Vodafone Kabeltarifen →

Vodafone CableMax Details

Für die Umstellung in den Tarif soll nach den uns vorliegenden Informationen keine Wechselgebühr fällig werden und als Wechselprämie (nach Restlaufzeitprogramm) können manche Kunden auch bis zu 12 Monate den Basispreis sparen. Das müsste dann individuell je nach Vertrag geprüft werden.

Außerdem ist die GigaKombi anwendbar und mit dem Kombivorteil für GigaTV plus CableMax gibt es entweder 5 Euro Kombi-Rabatt oder das Sky Fußball-Bundesliga-Paket oder Sky Cinema Paket oder das Sky Sport Paket.

Zusammenfassung

1000 oder 500 Mbit/s für dauerhaft 39,99 €. Sind 1000 Mbit/s am Wohnort des Kunden nicht verfügbar, kann auf 500 Mbit/s zum gleichen Preis ausgewichen werden.

Bei einer späteren Verfügbarkeit von 1000 Mbit/s kann der Kunde diesmal nicht zum gleichen Preis in die höhere Bandbreite wechseln.

zum gleichen Preis in die höhere Bandbreite wechseln. 0 € Bereitstellungsentgelt

0 € Versandkosten

Keine Wechselgebühr

Vodafone Station kostenlos

Wechselprämie (Restlaufzeitprogramm), bis zu 12 Monate keinen Basispreis

Wichtig: Bestandskunden können nur dann in den CableMax wechseln, wenn sie bereits heute nicht mehr als 39,99 € für ihren Tarif zahlen.

Was kann kombiniert werden?

mit der GigaKombi / GigaKombi Unity

mit dem Kombivorteil für GigaTV : 5 € Kombi-Rabatt oder Sky Fußball-Bundesliga-Paket, oder Sky Cinema Paket oder Sky Sport Paket

bei Buchung mit Horizon TV, kein Bereitstellungsentgelt für das TV Produkt

Vodafone GigaYoung-Paket

Auch wird es ein GigaYoung-Paket für junge Leute bis 28 Jahre geben, zu dem wir bereits folgenden Flyer vorliegen haben:

Zu den Vodafone Kabeltarifen →

Bitte bedenkt, dass dies alles Informationen sind, die Vodafone noch nicht offiziell kommuniziert hat. Anpassungen der Konditionen sind bis zum offiziellen Start des Angebots also noch möglich.

