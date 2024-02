Vodafone CallYa Digital mit 60 Euro Bonus

Vodafone kündigt aktuell eine frische Werbeaktion für CallYa Digital an, die am 14. Februar 2024 beginnen soll und am 27. März 2024 endet.

In diesem Zeitraum erhalten alle Neukunden, die sich für eine CallYa Digital Prepaid-Karte entscheiden, ein Startguthaben von 60 Euro. Damit sind die ersten 3 Monate für den Kunden kostenlos. Um von diesem Angebot zu profitieren, müssen Neukunden den Aktionscode „Bonus60“ verwenden.

Der Tarif CallYa Digital bietet untern anderem eine 5G-Option kostenfrei. Mit dem Tarif erhalten User zudem 20 GB Datenvolumen, eine Allnet-Flat und EU-Roaming für 20 Euro pro vier Wochen. Der Tarif ist monatlich kündbar.

Zu den Vodafone CallYa-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->