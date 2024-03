Vodafone Deutschland bekommt einen neuen Chef

Es steht ein Wechsel an Spitze von Vodafone Deutschland an. Der amtierende CEO Philippe Rogge hat seine Entscheidung bekannt gegeben hat, das Unternehmen zum 31.03.2024 zu verlassen.

Marcel de Groot, bisher Leiter des Privatkundengeschäfts von Vodafone Deutschland, übernimmt die Position des CEO. De Groot verfügt über 15 Jahre Management- und Marketingerfahrung in der Telekommunikationsbranche. Zuvor war er in leitenden Positionen bei Vodafone Ziggo in den Niederlanden und Vodafone Irland tätig.

Marcel de Groot hat klare Ziele für seine Amtszeit als CEO von Vodafone Deutschland, heißt es in der Vodafone-Meldung. Er will die begonnene Transformation des Unternehmens fortsetzen und Vodafone trotz der bestehenden Herausforderungen im Markt schnell und nachhaltig auf Erfolgskurs bringen. Er betont die Bedeutung von Innovationen für die Kunden und das Bestreben, die Marke Vodafone als „starken, schnellen, mutigen und erfolgreichen Player im Telekommunikationsmarkt zu positionieren“.

