Vodafone und Disney entwickeln Smartwatch

Vodafone und Disney haben diese Woche bekannt gegeben, dass man eine neue Smartwatch für Kinder entwickeln möchte. Man spricht aber nicht unbedingt von einem 20-Euro-Wegwerf-Gadget, sondern einer „Premium-Smartwatch“.

Bei Vodafone will man sich in erster Linie um das Design und die Technik kümmern, bei Disney beteiligt man sich beim Design und packt die bekannten Figuren aus dem Disney-Universum mit dazu, die Kinder/Eltern zum Kauf animieren sollen.

Man möchte pünktlich zum Weihnachtsgeschäft mit der Vodafone Kids Smart Watch starten und es soll laut Vodafone nicht das letzte Gadget gewesen sein, denn nach dem GPS-Tracker Curve und der Uhr ist noch viel mehr für die Zukunft geplant.

PS: Das Beitragsbild zeigt die Apple Watch, es gibt noch keinerlei Details zur Uhr.

Die Kids Smart Watch ist ein weiteres Produkt der Smart-Tech-Reihe Designed and Connected by Vodafone. Und damit ein klares Statement für das langfristige Engagement von Vodafone bei der hausinternen Entwicklung eines umfassenden Produkt- und Servicedesigns. Auch in allen noch kommenden Produkten dieser Reihe wird das Wissen des eigenen Designteams sowie die Erkenntnisse aus zahlreichen Kundenbefragungen für Tests, Forschung und Entwicklung einfließen.