Vodafone Kabel: Neue Business-Tarife gestartet

Vodafone hat in dieser Woche bereits neue Kabel-Tarife für Privatkunden gestartet. Heute legt man nun mit neuen Kabel-Business-Tarifen nach.

Ab heute vermarktet Vodafone auch neue Kabel-Business-Tarife für Selbständige, Freiberufler und kleine Unternehmen. Auch bei diesen Tarifen harmonisiert man die Tariflandschaft der Vodafone Kabel- und Unitymedia-Welt. Das bedeutet, es gibt nur noch ein Tarifangebot für alle Kunden.

In der nachfolgenden Tabelle seht ihr die drei Tarife in der Übersicht. Sie heißen jeweils Red Internet & Phone Business 300 Cable, 500 Cable oder 1000 Cable. Preislich geht es ab 54,90 Euro (netto; exkl. MwSt.) pro Monat los, wobei in den ersten 24 Monaten ein Rabatt gewährt wird. Gebucht werden können die neuen Tarife ab sofort bei Vodafone.

