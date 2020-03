Vodafone Kabel: Das sind die neuen Tarife

Im Kabelnetz von Vodafone und (ehemals) Unitymedia ist aktuell noch der Tarif CableMax zu haben, über den wir euch bereits vorab informiert hatten. Nun liegen uns Informationen vor, wie es danach weitergeht.

Vodafone CableMax ist noch wie geplant bis zum 5. April 2020 zu haben. Der vergünstigte Aktionstarif für dauerhaft 39,99 Euro ist durchaus interessant und bleibt es auch, wenn man anschaut, was danach im Vodafone Festnetz auf uns zukommt.

-->

Wie aus uns vorliegenden Händlerinformationen von Vodafone hervorgeht, wird man nach dem Auslaufen von Vodafone CableMax neue Kabel-Tarife an den Start bringen. Auch diese werden für alle Vodafone-Kunden zu haben sein. Also auch für ehemalige Unitymedia-Kunden. Das wird zukünftig immer so sein.

Offiziell sind auch das „Aktionstarife“, die bis zum 6. Juli 2020 zu haben sein werden. Sie ersetzen die bisherigen Tarifstufen. Kurz: 1000, 500, 250 und 50 sind zukünftig die verfügbaren Tarifstufen, die anderen Stufen (400, 200, 100) fliegen raus.

Vodafone Kabel: Neue Aktionstarife ab April

Die neuen Tarife gehen von Red Internet & Phone 1000 Cable bis Red Internet & Phone 50 Cable. Bis auf Red Internet & Phone 50 Cable kosten alle Tarife in den ersten sechs Monaten 19,99 Euro und werden danach teurer. Im 1000er-Tarif werden danach 49,99 Euro fällig, im 500er-Tarif 44,99 Euro und im 250er-Tarif 39,99 Euro.

Red Internet & Phone 50 Cable kostet 24 Monate lang 19,99 Euro und anschließend 29,99 Euro. In allen Tarifen ist auch eine Telefonflatrate inkludiert. Der Bereitstellungspreis wird in allen Tarifen auf 69,99 Euro erhöht.

Wie ihr in der Grafik sehen könnt, dreht Vodafone auch etwas am Upload. Im 50er Tarif geht es zukünftig von 4 auf 5 Mbit/s rauf. Allerdings bekommen Kunden aktuell im Red Internet & Phone 200 Cable 50 Mbit/s Upload und zukünftig im Red Internet & Phone 250 Cable nur noch 25 Mbit/s. Man sollte also wie immer auf die Details achten.

Als Neukunden-Aktion spricht Vodafone eine Wechselgarantie aus. Das kennt man so ähnlich bereits von Unitymedia. Das bedeutet, dass Kunden einen Kabel-Tarif mit 1000, 500 oder 250 Mbit/s sechs Monate lang testen und bei Nichtgefallen zum siebten Monaten in einen kleineren Tarif wechseln können.

Zu den Vodafone Kabel-Tarifen →

Bitte bedenkt, dass dies alles Informationen sind, die Vodafone noch nicht offiziell kommuniziert hat. Anpassungen der Konditionen sind bis zum offiziellen Start des Angebots noch möglich.

AVM FRITZ!Box 6591 Cable: Vodafone legt Bestellung auf Eis Vodafone hat einen Vermarktungsstopp für die AVM FRITZ!Box 6591 Cable verhängt. Grund dafür ist die Liefersituation, die sich aufgrund des Coronavirus nochmals verschärft hat. In der Praxis bedeutet das, dass die Buchung der FRITZ!Box 6591 Cable bzw. der dafür benötigten…11. März 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->