Vodafone-Kabelnetz: ProSieben FUN, Sat.1 emotions und Kabel Eins CLASSICS sieben Wochen kostenfrei

Im Zeitraum vom 1. Mai bis zum 20. Juni 2022 schaltet Vodafone die verschlüsselten Pay-TV-Sender ‚ProSieben FUN‘, ‚SAT.1 emotions‘ und ‚Kabel Eins CLASSICS‘ im Kabel-Netz frei.

Zugang zu den Sendern haben alle Vodafone-Kunden, die für den Fernsehempfang GigaTV, eine Horizon Box oder eine Smartcard verwenden. Wer GigaTV nutzt, erhält zudem Zugang zu den jeweiligen Sender-Mediatheken. Im Aktionszeitraum sind viele der dort gelisteten Titel statt der regulären Verfügbarkeit von sieben Tagen nun bis zu 30 Tage abrufbar.

Die Sender werden vom Unternehmen wie folgt beschrieben:

Kabel Eins CLASSICS ist der Fernsehsender für alle, die über Generationen hinweg einfach gute Unterhaltung suchen. Kult, Klassiker und vielfältige Genres ermöglichen Kino für das Fernsehen. An unterschiedlichen Thementagen werden im Mai und Juni die Highlights ’21 Jump Street‘, ’22 Jump Street‘, ‚Sommer in Orange‘, ‚Das Jerico Projekt‘, ‚Keine Halben Sachen‘ und das Marlene Dietrich Special gezeigt.

SAT.1 emotions lässt den Puls höherschlagen. Vom großen Eventkino, über die ganze Welt des Crime bis hin zu packenden Dramen, Komödien und den romantischen Filmen bietet SAT.1 emotions ein vielfältiges Programm. Mit Film-Highlights wie ‚Finding Neverland – Wenn Träume fliegen lernen‘, Crime-Premieren wie ‚Deadly Tropics‘, Best of US Late Night mit ‚The Late Show with Steven Colbert‘, und der Premium-Serie in Deutscher Erstausstrahlung ‚Love Child‘ werden beste Top-Highlights in den Vordergrund gestellt.

ProSieben FUN gibt mit einem actionreichen und jungen Programm den Adrenalin-Kick. Neben Highlights wie ‚Family Guy‘, ‚Trickster‘ und ‚American Horror Story‘ sorgen im Mai und Juni auch die Show Highlights ‚The Late Show with James Cordon‘ und ‚Saturday Night Live‘ für beste Unterhaltung.