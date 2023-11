Vodafone schließt Funklöcher entlang von Zugstrecken

Seit Anfang 2023 investiert Vodafone gezielt in den Ausbau seines Mobilfunknetzes entlang von Fern- und Regionalstrecken. Heute gab es einen Zwischenstand zu diesem Projekt.

In den vergangenen zehn Monaten wurden demnach bundesweit insgesamt 1.237 Bauprojekte umgesetzt, darunter 225 neue Mobilfunkmasten in der Nähe von Schienen, um Funklöcher für Bahnreisende zu schließen. Vor allem in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Niedersachsen wurden die meisten Bauprojekte realisiert. Die neu errichteten Standorte profitieren von den Technologien LTE, 5G und 5G+, wobei 5G+ (Standalone) laut Vodafone bereits auf über 15.000 Schienenkilometern verfügbar ist.

Infrastrukturpartnerschaft mit der Bahn

Eine Infrastrukturpartnerschaft zwischen Vodafone und der Deutschen Bahn treibt den Mobilfunkausbau entlang der Bahnstrecken voran. Ziel der Kooperation ist es, bis 2025 stark frequentierte Bahnstrecken lückenlos mit einem LTE-Mobilfunknetz mit hoher Bandbreite zu versorgen.

Darüber hinaus plant Vodafone bis 2025 den flächendeckenden Ausbau seines 5G+-Netzes entlang der ICE-Strecken. Auch entlang der Nebenstrecken wird der Mobilfunkausbau vorangetrieben, um bis 2024 eine nahezu flächendeckende Mobilfunkversorgung zu gewährleisten.

Bahn lasert Fenster

In einer parallelen Initiative plant die Deutsche Bahn, den Mobilfunkempfang in Fernverkehrszügen durch den Einsatz von Lasertechnologie zu verbessern. Dazu sollen 70.000 Fenster in 3.300 ICE- und IC-Wagen so bearbeitet werden, dass die Mobilfunksignale direkt durch die Scheiben in den Zug gelangen. Auf diese Weise soll der Einsatz von Repeatern in den Zügen überflüssig werden, die bisher das Mobilfunksignal verstärken und in den Zug übertragen mussten.

