Vodafone wertet die neuen CallYa-Tarife spürbar auf

Passend zum Sommer wird Vodafone die CallYa-Tarife aufwerten, denn ab dem 20. Juni gibt es mehr Datenvolumen. Und die gute Nachricht ist, dass das nicht nur für Neukunden gilt, laut Vodafone profitieren auch die alten Bestandskunden davon.

Die Preise für Vodafone CallYa bleiben also gleich, aber das Datenvolumen steigt an. Und wer den Kombi-Vorteil für TV- und Festnetz nutzt, der bekommt noch 1 GB obendrauf. Alle CallYa-Tarife gibt es auch als eSIM und man kann auch 5G nutzen.

Mit Vodafone CallYa Allnet Flat S gibt es jetzt 4 GB, mit Vodafone CallYa Allnet Flat M gibt es jetzt 8 GB und mit Vodafone CallYa Allnet Flat L gibt es sogar 16 GB, vor allem beim L-Tarif hat Vodafone das Datenvolumen also spürbar angehoben.

