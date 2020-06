Vodafone: 4 Millionen WLAN-Hotspots in Deutschland

Vodafone hat heute bekannt gegeben, dass es nun 4 Millionen WLAN-Zugänge für Vodafone-Kunden in Deutschland gibt. Die 1,4 Millionen „Unitymedia WifiSpots“ werden zu „Vodafone Homespots“ und das Unternehmen gibt an, dass man mit diesem Schritt das aktuell „größte WLAN-Netz Deutschlands“ besitzt.

Das Angebot an WLAN-Zugängen von Vodafone ist schon 2019 gewachsen, doch mit diesem Schritt will man in diesem Bereich zum Marktführer werden. Eine gute Übersicht der WLAN-Hotspots von Vodafone gibt es wie immer auf der offiziellen Webseite, die auch die entsprechenden Details zu den Tarifen bietet.

