Volkswagen denkt komplett um: Erst die Software, dann das Auto

Die Volkswagen AG hatte unter Herbert Diess einen großen Traum: Ein eigenes OS bis 2025 und passend dazu mehrere Vorzeigemodelle. Die Idee des VW.OS war geboren und bei Volkswagen wurde dann Projekt Trinity und bei Audi wurde Projekt Artemis eingeleitet. Diese Projekte sterben mit dem Weggang von Herbert Diess.

Projekt Artemis von Audi wird eingestellt

Wir haben heute schon darüber berichtet, dass Projekt Trinity einkassiert wurde und komplett neu entwickelt wird. Das trifft laut Handelsblatt auch auf Projekt Artemis von Audi zu. Projekt Artemis sollte quasi das Premium-Vorzeigemodell der Volkswagen AG werden und vor allem mit autonomen Fahrfunktionen glänzen.

Die entsprechenden Funktionen dafür werden aber in Zukunft bei der Sparte für die Nutzfahrzeuge optimiert und es soll ein ID Buzz als Vorzeigemodell für Level 4 (es gibt 5 Stufen) beim autonomen Fahren werden. Projekt Artemis benötigt es nicht mehr. Bei der Volkswagen AG geht man das in Zukunft ein bisschen anders an.

Die Software kommt jetzt vor dem Auto

Bisher wurden gerne die Autos geplant und dann wurde geschaut, wie man diese auf die Beine stellt. Heißt: Dem Konzept folgte die Plattform, die Software und der Rest. Jetzt soll erst der Plan für die Software entstehen, dann werden Autos bei der Volkswagen AG geplant. Das soll also die neue Strategie von Oliver Blume sein.

Diese Strategie wird er angeblich am 15. Dezember auf einer Aufsichtsratssitzung vorstellen und „die Neuordnung der Zukunftsprojekte“ habe „oberste Priorität“.

Bei Audi war man von dieser Entscheidung ganz und gar nicht begeistert, denn man wirbt immer häufiger mit Autos, die für das autonome Fahren bereit sind. Das wird es aber doch nicht so schnell geben. Dafür darf Audi mit Porsche die neue SSP Sport-Plattform entwickeln, welche bis zu 1.000 kW (bis zu 1360 PS) ermöglicht.

Ich habe mir schon gedacht, dass Oliver Blume ein paar Dinge ändert, aber nicht so sehr. Die Volkswagen AG überarbeitet jetzt ihre komplette Strategie für die Zukunft.

